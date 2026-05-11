MLB／官網分析30隊弱點 直指道奇需改進之處是「大谷」

大聯盟官網在今天發文分析，目前30支球隊所遭遇到的問題與挑戰，並給出如何改進的建議。其中，近況不佳的道奇隊自然是被點名的重點對象，特別是近期遭遇打擊低潮的大谷翔平。文中筆者認為，如果他能夠回溫，勢必道奇整隊表現也會跟著提升。

道奇隊目前戰績為24勝16敗，與教士隊並列國聯西區第1，帳面成績看似不俗，但實際卻是他們在最近10場比賽吞了6敗。負責撰寫道奇一欄的記者索尼亞（Sonja Chen）指出：「道奇隊在賽季初的1個月左右時間裡進攻非常不穩定，如果大谷翔平能夠發揮出正常水平，球隊的整體表現會更加穩定。」

接著，該名記者繼續說道：「與他在投手丘上的表現相比，大谷翔平在打擊區上的狀態尚未達到最佳。」

回顧今天道奇與勇士進行的比賽，擔任第1棒DH的大谷翔平，打擊手感仍舊冰冷，合計4打數無安打，全隊進攻火力也相當貧乏，只有孟西（Max Muncy）在8局下敲出一發2分砲，終場道奇以2：7苦吞2連敗。賽後，大谷翔平打擊率跌至.241、OPS為.831，皆不盡理想；另外他也創下連續10場比賽、合計46個打席都沒有開轟的罕見低迷表現。

索尼亞最後在文中補充：「即使大谷翔平狀態不佳，道奇隊目前的表現也相當不錯，但要想順利完成整個賽季，他和球隊其他明星球員都需要挺身而出。」