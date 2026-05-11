MLB／撞牆美技拯救滿壘危機！懷特飛身沒收孟西長打 勇士扳倒道奇

亞特蘭大勇士作客洛杉磯道奇3連戰最後一場比賽，「斧頭幫」外野手懷特（Eli White）上演奮不顧身的關鍵守備，在滿壘危機中飛身撞牆沒收道奇隊強打孟西（Max Muncy）可能的清壘長打，成為球隊以7比2擊敗道奇的重要功臣。不過，他也因猛烈撞擊右外野全壘打牆，賽後進入腦震盪檢查程序。

六局下半勇士以4比0領先，先發投手艾爾德（Bryce Elder）原本已連續解決14名打者，卻突然控球失準，連續投出3次保送形成滿壘，迫使總教練換上蘇亞雷斯（Robert Suarez）拆彈。

孟西在滿壘局面對上蘇亞雷斯，瞄準一顆紅中偏高的速球掃向右外野深遠方向，擊球初速高達107英里（約172公里），眼看有機會形成清壘長打，勇士隊外野手懷特卻在警戒區前縱身一躍，成功將球接殺，接著頭部也重重撞上全壘打牆，懷特在地上坐了一會兒後才起身。

場面一度令人擔憂，勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）回憶當下狀況坦言非常緊張：「我當時一直在大叫，因為看到他撞牆的方式，我立刻跑過去確認他狀況。這就是他一向的比賽態度，每次上場都全力以赴。」

懷特下個半局雖然仍舊上場打擊，但他最終還是提前退場休息，並進入腦震盪檢查程序。勇士總教練魏斯（Walt Weiss）透露，懷特退場主因是頭部劇烈不適：「他的頭一直很痛，所以我們必須把他換下來。」

不過從賽後情況來看，懷特狀況似乎沒有大礙，美媒指出，他已能自行在休息室走動，並準備搭乘球隊包機返回亞特蘭大，後續仍將持續接受評估。

至於差點搞砸比賽的艾爾德，也對隊友這次「救命美技」充滿感激。他透露自己當下在休息區其實看不清發生什麼事，只聽到全場驚呼以及撞牆巨響。艾爾德說：「我只聽到大家大叫，然後聽見他狠狠撞上牆，知道撞得很重，但不知道到底有沒有接到。後來看到重播真的太酷了，看到他願意這樣犧牲自己，對我意義重大。」

六局下半未能一舉攻下大局，讓道奇元氣大傷，而勇士八、九局再追加保險分，道奇則在八下靠著孟西的兩分砲打破鴨蛋，不過仍舊無力回天，終場比勇士就以7比2贏球，系列賽2勝1敗作收。道奇團隊熄火，全場只敲2支安打，近況低迷的大谷翔平4打數掛蛋、吞下1次三振，打擊率.241。