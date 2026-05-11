MLB／「比塔提斯更早拿塔提斯球棒開轟」 教士球星冷回記者：粗暴

教士隊今天九局下靠卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）的兩分砲續命，逼進延長後，10局下由馬恰多（Manny Machodo）的高飛犧牲打送回再見分，以3：2擊敗紅雀隊。卡斯特蘭諾斯拿塔提斯（Fernando Tatis Jr.）球棒開轟成話題，賽後記者提到「你比塔提斯本人還更早拿塔提斯球棒開轟」，卡斯特蘭諾斯冷回「粗暴」，讓記者尷尬趕緊致歉。

教士以0：2進入九局下，紅雀推出歐布萊恩（Riley O'Brien）關門，首位打者波賈茲（Xander Bogaerts）敲安，連2K後輪到卡斯特蘭諾斯，就在好幾球破壞成界外後，他的球棒斷了，卡斯特蘭諾斯走回板凳區換根球棒，塔提斯遞出了自己的球棒，卡斯特蘭諾斯隨後就用這支球隊敲出兩分砲。

塔提斯生涯累積152轟，有5季年產20轟以上，曾在2021年繳出單季42轟，但本季出賽39場、144打數，全壘打仍然掛蛋，何時敲出本季首轟一直都是話題。

就在卡斯特蘭諾斯拿他的球棒開轟賽後，一位記者提問：「你會拿這件事虧他嗎？你拿他的球棒比他自己先開轟。」卡斯特蘭諾斯當場臉色一沉，冷冷回應：「這很粗暴」，而記者也被嚇到趕緊道歉。