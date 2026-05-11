MLB／不只是opener！鄧愷威續投第4局因「先發實驗室」 教頭誇是戰士

太空人隊今天以0：5不敵紅人隊，鄧愷威先發3局失3分、承擔本季第3敗，此役在前3局壓制無失分好投後，續投第4局有原因，太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）透露，球隊正在進行實驗，鄧愷威在多少休息天數情況下可以投到幾球，「我們的完整計畫是，如果要讓他進入先發輪值，就必須想辦法讓他的投球數可以累積到某種程度。」

鄧愷威距離前一場出賽休5天後扛起此戰，共用63球為本季單場用球數新高，被敲5安打、失3分都是責失分，有1次三振、2次四死球保送，最快球速95.2哩（約153公里）。

這是太空人在思考讓鄧愷威轉先發的刻意安排，藉由拉長休息天數，慢慢增加他的單場投球數，此役在前三局共用51球、已破本季新高的情況下，投手教練米勒（Josh Miller）詢問他的身體感覺，鄧愷威說：「我感覺很好，身體並沒有很累，所以我說OK，才會續投第4局。」

而轉折就出現在第四局，鄧愷威先被克魯茲（Elly De La Cruz）一壘打、史都華（Sal Stewart）二壘打串連丟掉第1分，教練團喊出暫停後，仍被布勒戴（JJ Bleday）敲三壘打、史蒂文森（Tyler Stephenson）敲一壘打各帶有1分打點，鄧愷威該局面對4位打者都沒解決退場。

鄧愷威表示，「我真的覺得續投第4局沒有問題，只是球路執行、控球上必須做得更好，被打安打是因為投到不好的位置。」

艾斯帕達表示，球隊正在觀察，如何讓鄧愷威累積到先發投手的投球數，還需要幾場出賽能達到70、80球，「但我認為他今天的投球比上一次先發更好。」他也提到，鄧愷威對於任何角色都抱持開放態度，「他只是想要上場競爭，希望幫助球隊贏球，他現在就像戰士一樣，真的為我們帶來很大幫助。」

鄧愷威本人也對擔任先發投手有高度興趣，「還沒跟總教練或投手教練討論過接下來的定位，但不管球隊需要我做什麼，不管是先發或後援，我都會盡我所能、盡可能穩定貢獻。」