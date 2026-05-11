MLB／洛登復出首戰狂丟6保送 圖蘭再見轟釀酒人橫掃洋基

紐約洋基隊王牌左投洛登（Carlos Rodón）在歷經手肘手術、開季缺席一個月後，今天（11日）迎來2026年球季初登板，但控球明顯未回穩，僅投4.1局就失3分退場。密爾瓦基釀酒人則靠著圖蘭（Brice Turang）九局下首球再見全壘打，終場4比3氣走洋基，3連戰系列賽完成橫掃。

洋基開賽率先取得領先，「法官」賈吉（Aaron Judge）首局就揮出本季第16轟，隨後二局上靠著瓊斯（Spencer Jones）適時安打送回卡波雷拉（José Caballero），取得2比0領先。

不過條紋軍先發投手洛登在四局下遭遇亂流，他先保送康崔拉斯（William Contreras）和前洋基捕手桑契斯（Gary Sánchez），再投出觸身球，形成滿壘危機。

雖然倫吉佛（Luis Rengifo）接下來敲出滾地球讓洋基先抓到出局數，但隨後米契爾（Garrett Mitchell）利用高飛犧牲打追回1分，接著洛登又暴投讓跑者推進，柏金斯（Blake Perkins）再補上中外野安打，一棒送回2分，釀酒人3比2反超。

洛登五局續投，但又出現保送，洋基隨即決定換投，柏德（Jake Bird）接手。33歲的洛登復出首秀表現不盡理想，雖然4.1局只被敲2安，但送出多達5次四壞球保送和1次觸身球，失掉3分皆為責失，最終無關勝敗。

洛登（Carlos Rodón）本季初登板4.1局失3分。 美國聯合通訊社

羅登去年10月接受左手肘骨刺移除手術，因此缺席球季前一個月。今天復出首戰，他共用80球，其中僅43球為好球帶，控球狀況成為最大隱憂。

洋基在六局上靠著奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）的二壘安打追平比數，一度將戰局拉回原點，但九局下牛棚未能守成。釀酒人圖蘭鎖定洋基隊終結者貝德納（David Bednar）第一球曲球，一棒轟出再見全壘打，幫助球隊以4比3贏球。

釀酒人不僅3連戰橫掃洋基，更連續兩天以「再見」方式贏球，前一天雙方激戰至延長賽10局，釀酒人靠康崔拉斯的高飛犧牲打，同樣以4比3勝出。