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MLB／鄧愷威橫掃球壓制力十足 暫居大聯盟同類球種第一

中央社／ 洛杉磯10日專電
鄧愷威的招牌武器橫掃球（Sweeper）本季壓制效果突出，暫居大聯盟同類球種第一。 路透社
鄧愷威的招牌武器橫掃球（Sweeper）本季壓制效果突出，暫居大聯盟同類球種第一。 路透社

台灣棒球好手鄧愷威在美國時間母親節先發，對紅人投3局失3分。他的招牌武器橫掃球（Sweeper）本季壓制效果突出，暫居大聯盟同類球種第一。

休士頓太空人今天客場0比5輸給辛辛那提紅人，台灣投手鄧愷威擔任先發投手，胸前掛著慶祝母親節的粉紅色緞帶，前3局儘管各有1名上壘者，但他都鎮住場面，沒讓對方推進。

鄧愷威第4局遭遇對方連續4支安打攻擊，從原本0比0局面一口氣失掉3分，沒有解決任何打者就退場。

太空人隊有意讓鄧愷威轉任先發，這場比賽拉長投球數。他今天共用63球，創下本季新高。他面對15名打者，被敲5支安打，有1次四壞、1次觸身，另有1次三振。

鄧愷威本場最快球速95英里（153公里）。橫掃球為主要武器，使用比例達40%，其次為四縫線快速球25%，接著是伸卡球14%與曲球13%，使用較少的是變速球5%。

電視轉播提到，鄧愷威的橫掃球在「得失分價值」（Run Value）這項評比暫居大聯盟第一。對投手而言，「得失分價值」用來衡量特定球種能夠幫投手製造出局、壓低攻勢，降低失分機會。

根據大聯盟官方進階數據網站Baseball Savant，鄧愷威的橫掃球「得失分價值」為5，暫居大聯盟投手同類球種第1名，第2名是洛杉磯道奇隊大谷翔平，大谷橫掃球的「得失分價值」為4。大聯盟打者面對鄧愷威的橫掃球，打擊率僅1成18。

電視轉播拍到，場邊球迷舉標語「橫掃球博士」（Dr. Sweeper）幫鄧愷威加油。

太空人隊電視球評史巴克斯（Steve Sparks）分析，鄧愷威橫掃球的特色是「移動幅度不像一般投手那麼大，但速度更快，抵達本壘時間更短，球路更犀利」。

Baseball Savant網站顯示，鄧愷威本季橫掃球的平均球速83.6英里（約134.5公里）。球評指出，鄧愷威的快速球如果往右打者內側投，與橫掃球轉彎之前的軌跡相似，2個球路能相互掩護，有效混淆打者。

母親節 鄧愷威 大聯盟

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