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MLB／第4局遇亂流崩盤 鄧愷威先發3局失3分、63球寫本季新高

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
效力於太空人隊的台灣旅美投手鄧愷威10日先發，對戰紅人隊。 美聯社
效力於太空人隊的台灣旅美投手鄧愷威10日先發，對戰紅人隊。 美聯社

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，本季第二度先發出賽，今天面對紅人隊先發3局失3分，第4局遭遇重傷害，一口氣被敲4支安打，在0：3落後局面以敗投資格退場，無緣本季首場先發勝。

鄧愷威距離前一場出賽休5天後扛起此戰，共用63球為本季單場用球數新高，其中40球好球，被敲5安打、失3分都是責失分，有1次三振、2次四死球保送，最快球速95.2哩（約153公里）。

鄧愷威在前三局各出現一位上壘者，首局被敲1安打，第二局保送首位打者，第三局則在兩出局後出現觸身球，都未進一步釀成危機。

轉折出現在第四局，鄧愷威先被克魯茲（Elly De La Cruz）一壘打、史都華（Sal Stewart）二壘打串連丟掉第1分，教練團喊出暫停後，仍被布勒戴（JJ Bleday）敲三壘打、史蒂文森（Tyler Stephenson）敲一壘打各帶有1分打點，鄧愷威該局面對4位打者都沒解決退場。

MLB 鄧愷威

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