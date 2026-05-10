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MLB／道奇MVP連線回來了！主帥透露貝茲將在對巨人系列賽復出

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇明星游擊手貝茲。 路透社
道奇明星游擊手貝茲。 路透社

道奇隊儘管今日對勇士2：7落敗，不過仍傳出好消息。總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽後透露，道奇明星游擊手貝茲（Mookie Betts）將在台灣時間12日道奇對巨人系列賽首戰之際回歸，屆時道奇隊內三位MVP得主大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）以及貝茲將在大聯盟迎來合體。

貝茲在今年4月初因右側腹斜肌拉傷進入傷兵名單，隨後在小聯盟進行復健調整。在台灣時間9日，貝茲於小聯盟3A展開復健賽，昨天比賽他擔任先發游擊手、打第3棒，全場3打數敲出1安打，吞下1次三振；今日比賽攻守位置不變，總計2打數1安打，選到1次保送。

在稍早道奇與勇士的賽後記者會上，羅伯茲透露了有關貝茲的復出消息，「他剛才給我發了條訊息，我還沒看到。所以我覺得時候已經到了，他明天會和球隊會合，周一（美國時間）就能上場了。」

此外，《The Athletic》、道奇隊記者凱蒂．吳（Katie Woo）也撰文證實，貝茲預計將於明天重返洛杉磯，如果之後沒有持續痠痛或不適情況，貝茲預計將會在台灣時間5月12日下周二時對巨人比賽上場。

貝茲本賽季在大聯盟出賽8場，打擊率為0.179、OPS為0.710，另有2轟、7分打點進帳。

羅伯茲 道奇 Mookie Betts

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