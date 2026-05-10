MLB／本季初登板交「3局失5分」成績單 史奈爾坦言：今天控球不穩

道奇王牌左投史奈爾（Blake Snell）在季初因肩部傷勢休養了好長一段時間，直到今天終於回歸，迎來本賽季的首次登板。不過，史奈爾面對對手勇士打線，投3局就掉5分，表現不盡理想，終場道奇也以2：7落敗。賽後，史奈爾在受訪時，談及經歷傷勢許久過後回歸的感受，以及本場比賽投球表現不佳的原因。

史奈爾本場比賽從開局就出現狀況，在第1局就失掉1分；來到第2局又被擊出4支安打，丟掉4分。雖然在第3局他沒有讓對方打線再越雷池一步，但隨後完成3局投球任務的他，依舊被教練團換下場休息。總結今日投球成績，史奈爾先發3局用77球，被敲6支安打，失5分（4分責失），投出5K、2次四壞保送，防禦率12.00，吞下敗投。

賽後，史奈爾接受《SportsNet LA》的訪問時回顧自己的表現，他說：「丟掉5分確實令人沮喪，但我學到很多。比如我應該更多地使用速球，因為感覺今年的好球帶比去年窄。」

「今天的控球有點不穩定，但我感覺狀態很好，球路變化也不錯。3局用77球絕對不是我想要的結果。這真是一場有點奇怪的比賽。」史奈爾補充。

最後，儘管本場比賽發揮不佳，但史奈爾仍強調他早已準備好在大聯盟投球了，「我不會找任何藉口。我的身體狀態和投球技巧都很好。現在剩下的就是盡快適應，讓自己成為更優秀的投手。我有信心能做到，而且我對現在的狀態非常滿意。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也在賽後給予史奈爾復出首戰的評價，他直言雖然有幾次不必要的保送，但以復出後的第一場比賽來說，內容已經不錯了，「撇開最終比分不談，我對史奈爾今天的（投球）內容感到相當振奮。」