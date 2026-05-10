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MiLB／柯敬賢1A首度雙響砲 潘文輝中繼勝、林盛恩先發敗

中央社／ 台北10日電
柯敬賢在道奇1A比賽擊出雙響砲。 柯敬賢IG
柯敬賢在道奇1A比賽擊出雙響砲。 柯敬賢IG

美職道奇隊1A的柯敬賢今天在對天使隊1A之戰，不僅單場4安打，更締造生涯首次雙響砲；另一場費城人1A與紅人1A交手，台灣雙投潘文輝中繼奪勝、林盛恩先發敗投。

美國職棒小聯盟體系洛杉磯道奇隊台將柯敬賢今天先發第4棒、指定打擊，第1局首打席就敲出一壘安打，接著3局上敲出陽春砲、7局上轟出2分砲，9局上再敲出一壘安打。

加上5局上的滾地球造成雙殺，柯敬賢全場5打數4安打，貢獻3分打點，打擊率2成99，旅美生涯首次單場雙響砲，單季累積6轟也寫下生涯新高；球隊最終以10比8擊敗洛杉磯天使隊1A。

效力辛辛那提紅人隊1A的林盛恩今天先發面對費城費城人隊1A，4局被敲5支安打，丟掉5分其中4分責失，另有5次三振、1次四壞保送；同場登板的費城人隊台灣投手潘文輝是在第5局中繼上場，投1.2局被敲4支安打、丟掉2分，另有5次三振。

隨著費城人1A以7比5拿下勝利，潘文輝取得本季第2勝，賽後防禦率5.40；今年揮別投打二刀流專心投球的林盛恩，本季6場出賽（5場先發）累積2勝2敗、防禦率5.32。

林盛恩 道奇 柯敬賢

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