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MLB／大谷翔平連9戰未開轟 史奈爾復出首戰不敵勇士

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
史奈爾回歸先發3局失5分。 路透通訊社
史奈爾回歸先發3局失5分。 路透通訊社

道奇隊33歲左投史奈爾（Blake Snell）本季初登板，今天在主場先發3局失5分，加上打線受到封鎖，全場6支安打只有勇士隊的一半，最後以2：7落敗，終止2連勝，兩隊在3連戰前兩戰扯平。

史奈爾開季因為左肩不適進入傷兵名單，今天重返大聯盟投手丘，投完3局已經用掉77球，被揮出6支安打，出現兩次保送，也投出5次三振，失5分（4分自責）吞敗。

勇士前兩局就從史奈爾的手中攻下5分奠定勝基，先發投手史特萊德（Spencer Strider）投6局只被揮出1支安打，出現兩次保送，飆出8次三振，優質表現奪下本季首勝。

大谷已經連續9場比賽未開轟。 路透通訊社
大谷已經連續9場比賽未開轟。 路透通訊社

道奇打線面對勇士3名投手，打完前8局毫無長打表現，只有史密斯（Will Smith）、帕赫斯（Andy Pages）、大谷翔平揮出一壘打，完全無法得分，9局上出現3支安打，包括寇爾（Alex Call）二壘打、帕赫斯兩分砲，終場仍以5分之差落敗。

大谷前3次打數掛零、吞下兩次三振，8局下最後一次打擊開張，連續3場比賽出現安打，但連續9場比賽未開轟，本季打擊率2成48、全壘打6支、打點16分。

勇士終止2連敗，本季戰績27勝13敗和小熊隊在大聯盟並列領先。

道奇 大谷翔平 史奈爾

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