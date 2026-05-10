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MLB／釀酒人後援艾許比只投25局拿到7勝 賈吉、村上繼續並列全壘打王
釀酒人隊今天在主場打到延長10局以4：3險勝洋基隊，後援投手艾許比（Aaron Ashby）投兩局失1分，開季7連勝，暫居大聯盟勝投王。
洋基先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）繳出優質表現，投6局只被揮出兩支安打、無失分，在2：0時退場，但牛棚失守被追平比數，進入延長賽；斯萊特勒挑戰第6勝無關勝敗，防禦率1.35是大聯盟投手最低。
艾許比第9局登板讓洋基3上3下，10局上雖失1分，但釀酒人10局下攻下兩分逆轉戰局，3連戰前兩戰都獲勝，本季唯一對戰系列賽確定勝出。
艾許比本季出賽18場（1場先發），合計25局被揮出18支安打，失7分有6分自責，飆出38次三振，戰績7勝、防禦率2.16，也是大聯盟首位拿到7勝的投手。
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）兩次打數被三振，獲得3次保送（包括10局上故意保送），本季全壘打停在15支，仍和白襪隊村上宗隆（對水手隊4次打數掛零、吞下兩次三振）並列大聯盟全壘打王。
洋基吞下2連敗後，戰績26勝14敗在美聯東區排名掉到第2，落後25勝13敗的光芒隊，不過勝率只有千分之8的差距，兩隊之間沒有勝差。
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