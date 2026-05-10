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MLB／李灝宇連4戰掛零掉到1成59 惠特場內全壘打讓老虎吞5連敗
老虎隊作客堪薩斯市，今天對皇家隊進行3連戰第2戰，台灣好手李灝宇未排進先發打線，8局上代打沒有表現，老虎終場1：5落敗，本季第2次吞下5連敗。
老虎打完前7局落後5分，8局上李灝宇在1出局一壘有人時亮相，面對皇家後援投手史特姆（Matt Strahm）第1球就出棒，把90英里速球揮成右外野飛球出局，本季打擊率掉到1成59。
李灝宇連續4場比賽未出現安打，5月合計20次打數只有兩支一壘打，攻下兩分打點，吞下8次三振，本季出賽16場44打數7安打，包括1支全壘打、兩支二壘打， 一共5分打點，被三振16次。
皇家投手瓦卡（Michael Wacha）今天先發7局，只被揮出兩支安打、未失分，優質表現奪下本季第4勝；明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）首局揮出兩分打點場內全壘打，成為致勝一擊，也是皇家近3年首支場內全壘打紀錄。
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