MLB／男孩斷了一隻手臂也要丟回全壘打球 下一秒變委屈哭臉

即使是斷了一隻手的小男孩，也無法阻止丟球的慾望。馬林魚隊主場今天迎戰國民之戰場邊出現有趣一幕，一位坐在外野上層看台的父親興奮接到全壘打，隨後將球給了兒子，而這位一手還打著石膏的男孩，拿到球的第一反應竟是丟回場內，當鏡頭下一秒再照到他時已是一張委屈巴巴的哭臉。

有趣畫面出現在一局上，國民伍德（James Wood）首局首打席就開轟，飛行距離442呎，直接送上馬林魚球場上層看台，朝一家五口的方向而去，父親一個小跳躍直接接住這球，興奮蹦蹦跳跳，女兒先接過這球，隨後遞給了一旁右手打著石膏的男孩，而他二話不說提起左手臂，將這球往場內一丟，身旁瞬間全是驚嚇面孔。

這球丟回到球場層，落在全壘打牆後方，網友的留言也很有趣，「他甚至丟不回場內，有夠弱的獨臂男孩。」「身為一個孩子，把敵隊全壘打球丟回場內一直都是夢想」。