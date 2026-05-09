快訊

鼠患「套路」有如大罷免2.0？徐巧芯建議沈伯洋「回頭是岸」

看社群才發現蛇不見…北捷寵物蛇偷溜出托特包 飼主吞4500元罰單

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平突破拍賣哥 道奇主帥盛讚：現在狀態非常好

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今天持續擔任道奇隊第一棒，第5局從勇士隊塞揚左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）手中敲出適時安打，打下勝利打點，終場以3：1贏球。

雙方前4局戰成1：1平手，第5局兩出局二壘有人時，大谷鎖定首球強力拉打，擊出穿越一、二壘防線的安打，二壘跑者羅哈斯（Miguel Rojas）以頭部撲壘方式回本壘得分，形成超前分，也成為勝利打點。

大谷前天終結連26打席無安打紀錄，已連2場比賽敲安，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示，「塞爾真的是非常出色的投手，無論面對左打或右打都很強，所以看到大谷能從那樣的對手面前敲出關鍵一擊，真的很棒。」

羅伯茲形容塞爾是難纏投手，並表示，「正因如此，我才會覺得現在的翔平，狀態真的非常好。對於明天比賽，我同樣非常期待翔平的表現。」

大谷翔平 道奇

相關新聞

MLB／釀酒人火球男22顆102英里！「左打法官」震撼：人生沒看過這麼快的球

釀酒人24歲火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今日面對洋基徹底震撼全場，不僅主投6局無失分、狂飆11次三振，全場更投出22顆球速102英里以上的球，其中10顆突破103公里，雙雙改寫投球追蹤數據時代紀錄，率領釀酒人以6：0完封洋基。

MLB／大谷翔平突破拍賣哥 道奇主帥盛讚：現在狀態非常好

大谷翔平今天持續擔任道奇隊第一棒，第5局從勇士隊塞揚左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）手中敲出適時安打，打下勝利打點，終場以3：1贏球。

MLB／小熊兩度10連勝隊史91年首見 超越洋基勇士登大聯盟龍頭

小熊隊今天以7：1輕取遊騎兵隊，本季第2次10連勝，洋基和勇士隊都輸球，小熊以27勝12敗，登上大聯盟戰績第一。

MLB／大谷翔平勝利打點擊殺塞揚強投！道奇退勇士近5戰4勝

洛杉磯道奇與亞特蘭大勇士兩個分區龍頭今天正面對決，大谷翔平雖然全場僅敲出1支安打，但在關鍵時刻擊出超前適時安打，成為勝利打點，幫助球隊以3比1拿下2連勝。

MiLB／費柴德敲3A本季第4轟 龍恩同場競技單場3安猛打賞

美國職棒小聯盟體系2位台美混血好手今天同場較勁，克里夫蘭守護者隊3A的費柴德敲出本季第4轟，芝加哥小熊隊3A的龍則是3安...

MLB／李灝宇先發2支0後被換代打 皇家再見安氣走老虎

老虎隊今天作客皇家隊主場，台灣好手李灝宇擔任第8棒、鎮守二壘，全場2打數0安打，第6局被換下場。老虎9局下被敲再見安，以3：4含恨落敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。