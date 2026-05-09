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MLB／大谷翔平突破拍賣哥 道奇主帥盛讚：現在狀態非常好
大谷翔平今天持續擔任道奇隊第一棒，第5局從勇士隊塞揚左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）手中敲出適時安打，打下勝利打點，終場以3：1贏球。
雙方前4局戰成1：1平手，第5局兩出局二壘有人時，大谷鎖定首球強力拉打，擊出穿越一、二壘防線的安打，二壘跑者羅哈斯（Miguel Rojas）以頭部撲壘方式回本壘得分，形成超前分，也成為勝利打點。
大谷前天終結連26打席無安打紀錄，已連2場比賽敲安，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示，「塞爾真的是非常出色的投手，無論面對左打或右打都很強，所以看到大谷能從那樣的對手面前敲出關鍵一擊，真的很棒。」
羅伯茲形容塞爾是難纏投手，並表示，「正因如此，我才會覺得現在的翔平，狀態真的非常好。對於明天比賽，我同樣非常期待翔平的表現。」
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