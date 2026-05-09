MLB／釀酒人火球男22顆102英里！「左打法官」震撼：人生沒看過這麼快的球

釀酒人24歲火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今日面對洋基徹底震撼全場，不僅主投6局無失分、狂飆11次三振，全場更投出22顆球速102英里以上的球，其中10顆突破103公里，雙雙改寫投球追蹤數據時代紀錄，率領釀酒人以6：0完封洋基。

事實上，米蕭洛斯基此役首局就差點完成傳說中的「完美九球三振局」。他先連續用3球三振外野手葛里沙姆（Trent Grisham）與萊斯（Ben Rice）。

接著面對「法官」賈吉（Aaron Judge）時，米蕭洛斯基再2好0壞領先下，可惜最後一顆103.1英里的速球稍微偏離低角落形成壞球，也讓他的九球三振局挑戰功虧一簣。

儘管錯失歷史紀錄，米蕭洛斯基下一球立刻飆出全場最快的103.6英里火球，讓賈吉擊成右外野平飛球出局，結束這個瘋狂首局。

「我當下根本不知道差點完成紀錄，是回休息室後才有人告訴我，我才回去看影片。我原本就覺得那球很接近，但沒辦法。」米蕭洛斯基賽後表示。

不僅如此，米蕭洛斯基第2局面對洋基大物新秀「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）時，他再度連飆兩顆103.6英里火球，讓對方最後揮空吞K。

「我人生從沒看過這麼快的球，能碰到幾顆界外球我已經很滿足了。」瓊斯驚嘆道。

更恐怖的是，米蕭洛斯基第5局第71球時，他依舊投出103英里速球；第6局三振貝林傑（Cody Bellinger）時，球速仍高達102.7英里。

「不是在大聯盟這種層級，但以前確實也有過類似情況。有時候到了第5、6局，腎上腺素突然上來，就能再把球速催出來。不過在大聯盟做到這件事，這還是第一次。」米蕭洛斯基表示。

根據統計，米蕭洛斯基此役共投出22顆至少102英里的速球，刷新投球追蹤數據時代單場最多紀錄；平均四縫線速球球速更高達101.1英里，同樣創下投滿至少40球投手中的史上最高

更誇張的是，米蕭洛斯基首局前10球全是四縫線速球，且沒有一球低於102.4英里，其中包含103.3英里三振萊斯，以及102.8英里三振萊斯，創下投球追蹤數據時代最快先發投手三振球速紀錄。

米蕭洛斯基狂寫紀錄。 法新社。

此外，他全場共有10顆球突破103英里，其中7顆集中在首局，自2008年開始追蹤球速後，此前先發投手最快球速紀錄為希克斯（Jordan Hicks）2022年投出的103.2英里，但米蕭洛斯基今天單場就有7顆球超越這項紀錄。

「你原本以為自己打了這麼多年棒球，應該什麼都看過了，但當他站上投手丘時，你還是可能看到從沒看過的東西。」釀酒人新秀卓漢（Shane Drohan）忍不住表示。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）則將米蕭洛斯基形容成正在成長中的年輕拳王。

「年輕投手剛上大聯盟時，不會知道面對這種打線投滿6局，需要多少體力、精神與情緒控制。那種疲勞、腎上腺素與消耗，就像拳擊手學習如何打長回合比賽一樣。米蕭洛斯基想成為偉大球員，而他現在正在走向偉大的路上。」