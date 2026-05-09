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MLB／小熊兩度10連勝隊史91年首見 超越洋基勇士登大聯盟龍頭
小熊隊今天以7：1輕取遊騎兵隊，本季第2次10連勝，洋基和勇士隊都輸球，小熊以27勝12敗，登上大聯盟戰績第一。
小熊日籍強打鈴木誠也敲出本季第7轟，去年在道奇隊低迷的康佛托（Michael Conforto）持續火燙手感，4打數2安打，OPS值1.155。
由於柏伊德（Matthew Boyd）受傷，小熊牛棚投手布朗（Ben Brown）轉先發，他繳出4局無安打，加上3名牛棚投手合力守成，終場以7：1贏球。
鈴木誠也賽後受訪時直言，「真的非常開心，不管從哪個打序開始，都能開啟好攻勢，我覺得球隊目前整體狀態非常好。」
據大聯盟官網報導，小熊近23場打出兩波10連勝，自1935年以來首次，單一球季兩度10連勝。小熊隊史有7次兩度10連勝，分別是1880、1885、1886、1906、1910、1935和2026。
小熊也成為大聯盟第5支，前40場就兩度10連勝的球隊，前4隊是1955年道奇、1941年紅雀、1889年聖路易布朗及1880年芝加哥白長襪。
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