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MLB／大谷翔平勝利打點擊殺塞揚強投！道奇退勇士近5戰4勝

聯合新聞網／ 綜合外電報導
美聯社
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洛杉磯道奇與亞特蘭大勇士兩個分區龍頭今天正面對決，大谷翔平雖然全場僅敲出1支安打，但在關鍵時刻擊出超前適時安打，成為勝利打點，幫助球隊以3比1拿下2連勝。

大谷此戰擔任「第一棒、指定打擊」，4打數1安打1打點。面對2024年國聯塞揚獎左投塞爾（Chris Sale），前兩次對決都遭到壓制。首局面對外角低角度四縫線速球完全沒有揮棒，遭到三振；第2打席則被內角伸卡球擠壓，擊成斷棒游擊滾地球。

不過比賽來到5局下半，雙方1比1平手，道奇靠著對方游擊手賈維斯（Jim Jarvis）傳球失誤製造機會，羅哈斯（Miguel Rojas）站上二壘後，大谷在2出局時迎來第3打席。他鎖定塞爾第一球內角低角度伸卡球，擊出時速159.3公里的強勁平飛安打穿越一、二壘防線，讓羅哈斯一路狂奔回本壘，道奇成功以2比1超前。

這支適時安打也是大谷連續第2場比賽有打點演出。前一天他才剛在客場對太空人之戰終止連續26打席無安打低潮，並敲出雙安、貢獻打點與盜壘，近期打擊狀態逐漸回升。雖然全壘打已經連續8場比賽未開張，但大谷近2場都有關鍵安打貢獻，目前打擊率為2成48，OPS則是0.822。

大谷打下超前分之後，道奇又在6局下靠著弗里曼（Freddie Freeman）的中外野陽春砲將比分擴大為3比1；這是弗里曼相隔25場後再次開轟，更是加盟道奇後第100支全壘打。

道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan）主投4又2/3局，被敲6支安打失1分，送出7次三振。雖然第5局留下1、3壘有人的危機退場，但後援投手維西亞（Alex Vesia）成功拆彈，幫助球隊守住領先。

其後道奇牛棚展現穩定壓制力，哈特（Kyle Hurt）、克萊恩（Will Klein）、史都華（Brock Stewart）與終結者史考特（Tanner Scott）聯手完成無失分接力，其中史考特在第9局投出三上三下，收下本季第3次救援成功。

勇士王牌左投塞爾主投7局，被敲5安失3分，其中2分為自責分，送出7次三振且沒有保送，但仍吞下本季第2敗。儘管哈里斯（Michael Harris II）單場4安表現亮眼，勇士仍苦吞在道奇球場的8連敗。

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