MiLB／費柴德敲3A本季第4轟 龍恩同場競技單場3安猛打賞

美國職棒小聯盟體系2位台美混血好手今天同場較勁，克里夫蘭守護者隊3A的費爾柴德敲出本季第4轟，芝加哥小熊隊3A的龍恩則是3安猛打賞，最終由小熊以13比12擊敗守護者隊3A。

守護者隊今天1局上就由第1棒、中外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）的陽春砲敲響進攻訊號，下一棒布里托（Juan Brito）追加1轟首局攻下2分，第2局則是費爾柴德選到保送形成滿壘後，布里托轟出滿貫砲，取得6比0領先。

龍恩同場與費爾柴德競技，有3安猛打賞演出。中央社

然而作為小熊隊先發第5棒、一壘手的龍恩（Jonathon Long），2局下作為首名打者，首打席敲出一壘安打帶動攻勢，該局攻下2分，3局下再敲出一壘安打。

4局下則是龍恩在2出局、滿壘時選到保送擠回1分，延續攻勢後創造單局6分逆轉攻勢，包含後續米勒（Owen Miller）敲出的3分砲；5局下小熊隊又攻下3分，龍恩也貢獻1分打點一壘安打。

龍恩在7局下敲出高飛球出局，最終4打數3安打，另有1次四壞保送，貢獻2分打點也有2分得分，賽後打擊率2成99；費爾柴德則是4打數2安打，首局開轟之外，也在4局上敲出安打，另有1次四壞保送、1次觸身球上壘，1分打點及2得分，賽後打擊率3成07。