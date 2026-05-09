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MLB／李灝宇先發2支0後被換代打 皇家再見安氣走老虎

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

老虎隊今天作客皇家隊主場，台灣好手李灝宇擔任第8棒、鎮守二壘，全場2打數0安打，第6局被換下場。老虎9局下被敲再見安，以3：4含恨落敗。

2局上老虎格林（Riley Greene）開局敲二壘打，培瑞茲（Wenceel Pérez）再敲安，托克森（Spencer Torkelson）雖擊出雙殺打，但送回老虎第1分。下一棒輪到李灝宇，他面對92英里速球揮棒落空遭到三振，結束這半局。

2局下皇家柯林斯（Isaac Collins）擊出帶有1分打點的安打，追平戰局。5局上李灝宇擊出右外野飛球，可惜遭到接殺。

老虎6局上攻勢再起，瓊斯（Jahmai Jones）選到保送，兩出局後，培瑞茲和托克森都擊出帶有打點的長打，老虎取得3：1領先。李灝宇這個半局被換下場，由麥金斯崔（Zach McKinstry）代打。

李灝宇本場2打數0安打，吞下1K，打擊率0.163、OPS值0.496。近7戰22打數僅2安，吞下8次三振，狀態低迷。

皇家8局下展開大反攻，連續3支安打攻下2分，扳平戰局。9局下兩出局後，皇家代打洛夫汀（Nick Loftin）擊出二壘打，伊斯貝爾（Kyle Isbel）擊出再見安打，氣走老虎。

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