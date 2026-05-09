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MLB／聯盟史上第一人！村上宗隆炸裂15轟出爐 追平賈吉並列全壘打王

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MLB／聯盟史上第一人！村上宗隆炸裂15轟出爐 追平賈吉並列全壘打王

聯合新聞網／ 綜合報導
村上宗隆首局開轟追平賈吉，並列全大聯盟全壘打王，更成為大聯盟史上首位「連續8個系列賽首戰開轟」的球員。 路透。
村上宗隆首局開轟追平賈吉，並列全大聯盟全壘打王，更成為大聯盟史上首位「連續8個系列賽首戰開轟」的球員。 路透。

白襪日籍重砲村上宗隆今日面對水手系列賽首戰，首局就開轟寫下歷史紀錄，不僅追平洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）並列全大聯盟全壘打王，更成為大聯盟史上首位「連續8個系列賽首戰開轟」的球員。

村上宗隆首局便鎖定先發投手漢考克（Emerson Hancock）一顆1好1壞的伸卡球，直接掃向左外野形成陽春砲。這發全壘打擊球初速高達106.2英里、飛行距離380英尺，敲出本季第15轟，也是他大聯盟生涯首支擊向左外野方向的全壘打。

這發全壘打也讓村上宗隆正式超越1987年傳奇球星莫瑞（Eddie Murray）所保持的7場紀錄，成為大聯盟史上第一人。

值得一提的是，村上宗隆先前一度陷入連5打席吞K低潮，但僅用一棒就重新找回火力。目前他本季已累積15轟，追平賈吉並列全聯盟第一。

此外，村上宗隆目前15支全壘打分別從15位不同投手手中擊出，雖然尚未出現單場雙響砲，但火力穩定性依舊驚人。

白襪總經理蓋茲（Chris Getz）也大讚村上宗隆的影響力，「我希望他就繼續維持現在的樣子，因為他對我們來說真的非常重要。他帶給打線的影響力相當巨大。」

蓋茲進一步表示，「我們只希望他持續打出高品質打席、上壘、造成傷害，照自己的方式打球就好。他不需要再多做什麼。雖然聯盟正在研究怎麼對付他，但他還是不斷帶給大家驚喜。」

「看看他的決心、工作態度與棒球智商，我很難相信他未來不會變得更強。」蓋茲讚揚道。

事實上，這波紀錄從4月15日對光芒開始延續至今，期間村上宗隆打擊三圍高達.288/.400/.675，展現驚人長打火力。

值得一提的是，村上宗隆休賽季僅與白襪簽下2年3400萬美元合約，當時外界對他能否適應大聯盟仍抱持疑慮，尤其擔心他原本就偏高的三振率，在面對大聯盟投手後恐怕更加嚴重。

而目前看來，這些擔憂確實部分成真。村上宗隆在此役前已累積55次三振，高居美聯最多。不過他依舊靠著驚人的長打能力與選球能力，繳出極具破壞力的進攻表現。

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