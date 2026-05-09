MLB／創歷史先發最快球速！釀酒人火球男22顆102英里封鎖洋基

釀酒人隊24歲火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）創造歷史，今天面對洋基隊，首局飆出10顆破102英里火球，並創下歷史先發投手最快球速紀錄。

自2008年有投球追蹤數據以來，例行賽或季後賽所有先發投手，總共只有3顆球速達103英里，其中一顆是米蕭洛斯基前一場對國民隊投出。

今天米蕭洛斯基滿血回歸，第1局投了10球都是速球，沒有一球低於102.4英里，其中7球超過103英里，最快來到103.6英里。103.6英里是歷史先發投手最快球速紀錄。

米蕭洛斯基第5局第71球，投出103英里，這是先發投手第5局後投出的最快球速，原紀錄保持人是老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）的102.6英里。

根據統計，歷史先發投手最快球速紀錄前7名都由米蕭洛斯基今天創下，全場投出22顆球速102英里以上的球，其中10顆破103公里，都是歷史紀錄。

總計米蕭洛斯基主投6局，送出11K、2保送，被敲2安，沒有失分，防禦率2.45，幫助釀酒人以6：0完封洋基。

「法官」賈吉（Aaron Judge）全場4打數1安打，領到2K，「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）生涯初登場，2打數0安打，也吞下2K，有1次保送。