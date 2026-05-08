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MLB／「最衰打者」一棒清壘！洋基教頭力挺葛里沙姆

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基以9：2逆轉擊敗遊騎兵。葛里沙姆擺脫「最衰球員」標籤，在第6局敲出清壘二壘安打。 美聯社。
洋基以9：2逆轉擊敗遊騎兵。葛里沙姆擺脫「最衰球員」標籤，在第6局敲出清壘二壘安打。 美聯社。

洋基今日在主場以9：2逆轉擊敗遊騎兵，球隊不僅近7戰拿下6勝、近19戰更豪奪16勝，26勝12敗與勇士並列全大聯盟第一。其中，外野手葛里沙姆（Trent Grisham）在第6局敲出清壘二壘安打，成為比賽最大關鍵。

葛里沙姆開季雖然擊球內容不差，但始終缺乏運氣，直到今天終於迎來大爆發。他在第6局滿壘時，一棒掃向左中外野形成清壘長打，帶動洋基單局6分大局完成逆轉。

「他真的是全隊最倒楣的人，他其實一直都把球打得很扎實，但就是沒有結果。不過他每天還是帶著很好的態度來球場，知道這就是棒球的一部分。很高興今天終於看到他有回報了。」三壘手麥馬漢（Ryan McMahon）賽後也替他抱不平。

不僅如此，總教練布恩（Aaron Boone）也認同這樣的說法，「那真的不是錯覺，他其實一直都很不幸。我感覺他幾乎每天都能把球打在甜蜜點上好幾次，但就是沒有結果。今天那支清壘二壘安打是全場最重要的一擊，很高興看到他終於拿到應有的結果。」

事實上，根據數據顯示，葛里沙姆本季打擊率與預期打擊率（xBA）差距高達73個百分點，為全聯盟最「衰」球員之一；而wOBA與xwOBA差距同樣名列聯盟前段班，也顯示他的擊球品質其實遠比帳面數據更好。

洋基

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