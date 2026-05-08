MLB／「左打法官」升大聯盟寫首見紀錄！洋基貝林傑：怪物運動員

洋基隊「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）今天因傷提前離場，將拉上「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）上大聯盟，最快明天對釀酒人隊就有機會出賽。

多明奎茲首局為了接殺撞上全壘打牆，賽後檢查左側AC輕度關節扭傷，洋基總教練布恩（Aaron Boone）證實可能會缺陣幾周的時間，因此瓊斯獲得升上大聯盟機會。

即將滿25歲的瓊斯因身高201公分，加上豪邁的打擊型態，被球迷譽為左打版的「法官」賈吉（Aaron Judge），目前在洋基農場排名第6。瓊斯擁有強大長程火力，但有揮空率過高的問題，今年在3A出賽33場敲出11轟，吞下46次三振，打擊率0.258，OPS值0.958。

瓊斯與賈吉將攜手創下新紀錄，洋基成為史上首支同一賽季，同時有2位身高201公分以上野手在陣中的球隊。

許多洋基資深球員在春訓就見識過瓊斯的能力，貝林傑（Cody Bellinger）受訪時表示，「老實說，他是怪物級運動員，我之前不知道他跑得那麼快，他運動能力超強，移動也很流暢，總之他就是一位非常出色的棒球員。」

洋基三壘手麥馬漢（Ryan McMahon）說，「我是瓊斯的超級粉絲，我覺得他態度很好，做事方式也很正確，我相信他在棒球場上，還能做到很多很棒的事。」