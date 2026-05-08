快訊

外交官性騷擾女下屬「摟腰抱上床壓身」 懲戒法院判撤職、停止任用2年

漲多股拉回！台股收盤下跌329點下測5日線 台積電收低20元

NBA／賽後帶湖人球員圍住裁判「開會」 里夫斯：我被羞辱了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大都會老將金布洛爾挨逆轉滿貫砲：我認為先三振了

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會金布洛爾在第8局慘遭麥卡錫滿貫砲重擊，最終以2：6慘遭逆轉。 美聯社。
大都會金布洛爾在第8局慘遭麥卡錫滿貫砲重擊，最終以2：6慘遭逆轉。 美聯社。

大都會今日作客洛磯主場，原在前段比賽取得2：0領先，後援投手金布洛爾（Craig Kimbrel）卻在第8局慘遭麥卡錫（Jake McCarthy）滿貫砲重擊，最終以2：6慘遭逆轉，無緣完成系列賽橫掃。

談到該局狀況，金布洛爾認為自己早已成功三振卡斯楚（Willi Castro），「當時我是想拿下三振，我認為自己已經做到了，但裁判認為他沒有出棒，結果變成保送，接著就變成滿貫砲了。」

金布洛爾也回顧整個崩盤過程，「其實從第一位打者就開始了，我原本取得領先球數，想把變化球壓低，但失投留在中間，給了對方安打機會。」

值得一提的是，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）與金布洛爾一度都認為這球可能在右外野標竿外側形成界外，但經重播後仍維持原判。

「那球真的非常接近，尤其從我們的角度根本看不出來，但我當下其實就覺得，場上怎麼判，大概就會維持原判。我們也聯絡重播分析團隊，他們同樣認為沒有足夠角度能清楚判定界內或界外，只能說這次棒球之神沒有站在我們這邊。」門多薩表示。

金布洛爾則坦言，「我當時真的希望那是界外球，但既然場上判全壘打，重播後也維持原判，那就是全壘打了。但那顆全壘打的問題還是在位置，我原本想投高角度，結果卻失投掉到下面。」

對於啟用金布洛爾關門的決定，門多薩則表示，主要是因為牛棚前一天已大量使用，包括威佛（Luke Weaver）與威廉斯（Devin Williams）皆不適合再上場，「洛磯打者今天對速球相當積極，連續兩支安打開局後，後面又出現保送，基本上就是速球進壘位置太甜，被對方掌握住了。」

「這也是比賽的一部分，我們昨天用了很多投手，有些人今天無法使用，但我不會把輸球全怪在牛棚身上，今天我們其實也有很多追加分數的機會，只是沒有把握住。」門多薩補充道。

有趣的是，身為主角的麥卡錫其實第一時間也無法確定那球是否為全壘打。

「一開始看起來像界內，但後面突然有很明顯的轉折，所以我跑壘時其實也故意放慢速度，只是想確認那球到底是不是界內。」

麥卡錫在回到休息區後，一度穿上洛磯主場全壘打慶祝用的紫色毛皮外套，但因結果尚未確認，甚至還開口詢問隊友，「判決維持了嗎？還是確認全壘打？我當時還說，先把外套拿掉，搞不好等等還要回去打擊。」

大都會此役靠著內野手伊巴尼茲（Andy Ibanez）高飛犧牲打與泰勒（Tyrone Taylor）適時安打，取得2：0領先。不過洛磯隨後展開反攻，麥卡錫先敲出追平比數的二壘安打，在8局下面對金布洛爾時又轟出關鍵滿貫砲，徹底擊潰大都會牛棚。

這場失利也終止了大都會近期3連勝，球隊目前戰績來到14勝23敗；洛磯則提升至15勝23敗。結束洛磯系列賽後，大都會接下來將前往亞利桑那，與響尾蛇展開三連戰。

金布洛爾 大都會 洛磯

相關新聞

MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高

運動家隊2A台灣左投林維恩先發6局狂飆10K，幫助球隊以6：2擊敗教士隊2A，林維恩收下本季第2勝。

MLB／洋基19戰16勝與勇士並列第1 布恩談火星人傷退：是好孩子

洋基隊今天啟用牛棚車輪戰，仍以9：2大勝遊騎兵隊，近19戰16勝。洋基目前26勝12敗與勇士隊並列全大聯盟第一，但光芒隊近14戰13勝，以0.5場勝差緊追在後。

MLB／大都會老將金布洛爾挨逆轉滿貫砲：我認為先三振了

大都會今日作客洛磯主場，原在前段比賽取得2：0領先，後援投手金布洛爾（Craig Kimbrel）卻在第8局慘遭麥卡錫（Jake McCarthy）滿貫砲重擊，最終以2：6慘遭逆轉，無緣完成系列賽橫掃。

MLB／不甩「反派化」爭議！道奇捕手拉辛：不會改變比賽方式

道奇25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）儘管本季表現亮眼，但場上火爆作風與多起爭議事件，也讓他逐漸被外界貼上「反派」標籤。對此，拉辛近日首度正面回應外界討論。

MLB／今永昇太稱瑞格利有神秘力量 6局10K率隊奪主場15連勝

小熊隊日籍左投今永昇太，今天對紅人隊先發6局失1分，飆出10次三振，本季第5度繳出優質先發，防禦率2.28，幫助球隊以8：3拿下勝利，在主場瑞格利球場（Wrigley Field）收下15連勝，寫下隊史近百年來的新高。

MLB／不用150公里速球也壓制 今永昇太談唯一失分：想試東西

小熊隊日籍左投今永昇太今天面對紅人隊，主投6局狂飆10K，只失1分，防禦率下降至2.28。小熊以8：3贏球，收下9連勝、主場15連勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。