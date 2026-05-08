MLB／大都會老將金布洛爾挨逆轉滿貫砲：我認為先三振了

大都會今日作客洛磯主場，原在前段比賽取得2：0領先，後援投手金布洛爾（Craig Kimbrel）卻在第8局慘遭麥卡錫（Jake McCarthy）滿貫砲重擊，最終以2：6慘遭逆轉，無緣完成系列賽橫掃。

談到該局狀況，金布洛爾認為自己早已成功三振卡斯楚（Willi Castro），「當時我是想拿下三振，我認為自己已經做到了，但裁判認為他沒有出棒，結果變成保送，接著就變成滿貫砲了。」

金布洛爾也回顧整個崩盤過程，「其實從第一位打者就開始了，我原本取得領先球數，想把變化球壓低，但失投留在中間，給了對方安打機會。」

值得一提的是，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）與金布洛爾一度都認為這球可能在右外野標竿外側形成界外，但經重播後仍維持原判。

「那球真的非常接近，尤其從我們的角度根本看不出來，但我當下其實就覺得，場上怎麼判，大概就會維持原判。我們也聯絡重播分析團隊，他們同樣認為沒有足夠角度能清楚判定界內或界外，只能說這次棒球之神沒有站在我們這邊。」門多薩表示。

金布洛爾則坦言，「我當時真的希望那是界外球，但既然場上判全壘打，重播後也維持原判，那就是全壘打了。但那顆全壘打的問題還是在位置，我原本想投高角度，結果卻失投掉到下面。」

對於啟用金布洛爾關門的決定，門多薩則表示，主要是因為牛棚前一天已大量使用，包括威佛（Luke Weaver）與威廉斯（Devin Williams）皆不適合再上場，「洛磯打者今天對速球相當積極，連續兩支安打開局後，後面又出現保送，基本上就是速球進壘位置太甜，被對方掌握住了。」

「這也是比賽的一部分，我們昨天用了很多投手，有些人今天無法使用，但我不會把輸球全怪在牛棚身上，今天我們其實也有很多追加分數的機會，只是沒有把握住。」門多薩補充道。

有趣的是，身為主角的麥卡錫其實第一時間也無法確定那球是否為全壘打。

「一開始看起來像界內，但後面突然有很明顯的轉折，所以我跑壘時其實也故意放慢速度，只是想確認那球到底是不是界內。」

麥卡錫在回到休息區後，一度穿上洛磯主場全壘打慶祝用的紫色毛皮外套，但因結果尚未確認，甚至還開口詢問隊友，「判決維持了嗎？還是確認全壘打？我當時還說，先把外套拿掉，搞不好等等還要回去打擊。」

大都會此役靠著內野手伊巴尼茲（Andy Ibanez）高飛犧牲打與泰勒（Tyrone Taylor）適時安打，取得2：0領先。不過洛磯隨後展開反攻，麥卡錫先敲出追平比數的二壘安打，在8局下面對金布洛爾時又轟出關鍵滿貫砲，徹底擊潰大都會牛棚。

這場失利也終止了大都會近期3連勝，球隊目前戰績來到14勝23敗；洛磯則提升至15勝23敗。結束洛磯系列賽後，大都會接下來將前往亞利桑那，與響尾蛇展開三連戰。