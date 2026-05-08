聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／洋基19戰16勝與勇士並列第1 布恩談火星人傷退：是好孩子
洋基隊今天啟用牛棚車輪戰，仍以9：2大勝遊騎兵隊，近19戰16勝。洋基目前26勝12敗與勇士隊並列全大聯盟第一，但光芒隊近14戰13勝，以0.5場勝差緊追在後。
首局洋基「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）上演美技接殺，但撞上全壘打牆，被抬離場。前5局打完遊騎兵2：1領先，6局下洋基靠著單局3次保送、5支安打，攻下6分大局。7、8局再各添1分，終場以9：2拿下勝利。
洋基6名投手輪番上陣，只有第二任投手貝克（Brendan Beck）3局失2分。「法官」賈吉（Aaron Judge）5打數1安打，進帳1打點，打擊率0.270，OPS值1.044。
多明奎茲左側AC輕度關節扭傷，將進入傷兵名單。洋基總教練布恩（Aaron Boone）證實，將拉上自家農場第6的「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）上大聯盟。
布恩受訪時談到多明奎茲，「他是非常好的孩子，每天都帶著快樂的心情來到球場，不管發生什麼事都一樣。他始終如一，不改變自己，隊友們都非常喜歡他，更難得的是，他真的是很好的人、也是很棒的隊友。」
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。