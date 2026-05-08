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MLB／洋基19戰16勝與勇士並列第1 布恩談火星人傷退：是好孩子

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）美技後撞牆。 路透
洋基「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）美技後撞牆。 路透

洋基隊今天啟用牛棚車輪戰，仍以9：2大勝遊騎兵隊，近19戰16勝。洋基目前26勝12敗與勇士隊並列全大聯盟第一，但光芒隊近14戰13勝，以0.5場勝差緊追在後。

首局洋基「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）上演美技接殺，但撞上全壘打牆，被抬離場。前5局打完遊騎兵2：1領先，6局下洋基靠著單局3次保送、5支安打，攻下6分大局。7、8局再各添1分，終場以9：2拿下勝利。

洋基6名投手輪番上陣，只有第二任投手貝克（Brendan Beck）3局失2分。「法官」賈吉（Aaron Judge）5打數1安打，進帳1打點，打擊率0.270，OPS值1.044。

多明奎茲左側AC輕度關節扭傷，將進入傷兵名單。洋基總教練布恩（Aaron Boone）證實，將拉上自家農場第6的「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）上大聯盟。

布恩受訪時談到多明奎茲，「他是非常好的孩子，每天都帶著快樂的心情來到球場，不管發生什麼事都一樣。他始終如一，不改變自己，隊友們都非常喜歡他，更難得的是，他真的是很好的人、也是很棒的隊友。」

洋基 勇士 光芒

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