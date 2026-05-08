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MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高
運動家隊2A台灣左投林維恩先發6局狂飆10K，幫助球隊以6：2擊敗教士隊2A，林維恩收下本季第2勝。
林維恩日前入選《棒球美國》百大新秀第93名，成為史上第4位入榜的台灣人，前3位是陳金鋒、曹錦輝和胡金龍。
前兩局林維恩就投出4次三振，賞對手6上6下。3局下林維恩先連續被敲2安，隨後因滾地球和高飛犧牲打失2分。
4局下林維恩再連續解決3人，5局下更是連飆3K。6局下2出局後，林維恩被連續安打攻佔一二壘，隨後投出三振解危，完成今天投球任務。
總計林維恩先發6局，79球中有57好球，被敲4安打，失2分，10次三振創個人旅美生涯新高。林維恩本季在2A投34局，狂飆43K，防禦率1.85，每局被上壘率0.91。
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