MLB／不甩「反派化」爭議！道奇捕手拉辛：不會改變比賽方式

道奇25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）儘管本季表現亮眼，但場上火爆作風與多起爭議事件，也讓他逐漸被外界貼上「反派」標籤。對此，拉辛近日首度正面回應外界討論。

「我覺得大家開始把我貼上『反派』的標籤，但我認為那只是我用最高強度在競爭，不讓外界影響我而已。」拉辛坦言。

面對社群媒體的放大檢視，拉辛坦言早已習慣，「社群媒體絕對不會放過任何事情，他們會找到所有角度去做文章。」

儘管如此，弗里曼（Freddie Freeman）仍力挺他的比賽態度，「拉辛有時候在球場上會完全進入狀態，但他非常相信自己。他真的很想變得更好，所以你不能因此責怪他。」

弗里曼也笑說：「或許他可以稍微注意一下鏡頭前講了什麼，但我不會叫他停止做自己。」

對於外界評價，拉辛則強調，自己不希望成為場上場下的壞人，但也不會因此改變風格，「我不希望大家把我當成壞人，但同時我也不會改變自己的比賽方式。我還是會繼續用同樣的態度比賽。」

事實上，拉辛近期已多次捲入爭議，包括在輸給洛磯隊後指控對手作弊，以及面對巨人時，與李政厚本壘攻防戰後爆粗口（拉辛澄清不是針對李政厚），接下來跑壘時又剷倒守備員被罵骯髒。

隨後對上小熊，又對捕手阿馬亞（Miguel Amaya）噴「死胖子」，甚至未獲得主審同意，被判定違反計時器規則遭三振後，與主審爆發言語衝突。

即便場外話題不斷，拉辛本季至今僅出賽19場，仍繳出7轟、17分打點與3成28打擊率的亮眼成績。