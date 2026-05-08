MLB／不用150公里速球也壓制 今永昇太談唯一失分：想試東西

小熊隊日籍左投今永昇太今天面對紅人隊，主投6局狂飆10K，只失1分，防禦率下降至2.28。小熊以8：3贏球，收下9連勝、主場15連勝。

這是小熊1935年主場18連勝之後，隊史最長主場連勝紀錄，隊史紀錄是1880年的主場21連勝。

今永賽後受訪時談到主場球迷的力量，「我不是相信看不見東西的人，但我覺得瑞格利球場有你看不到、卻能感受到的力量。沒有其他球場的球迷，能給你這種歡呼與支持，所以我真的非常感謝這裡的球迷。」

根據日媒Sponichi Annex報導，今永本場沒投出過150公里速球，最快球速僅148公里。今永受訪時談到第6局失分，「因為當時有一定分差，所以嘗試一些想試的東西，但結果不理想，不過有些東西只有在這種比賽才能試。」