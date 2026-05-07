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MLB／大谷投球實力榜登頂、今永第8 官網：有望挑戰塞揚獎

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大聯盟官網今天公布最新一期投球實力榜，道奇大谷翔平登頂，洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）爬到第2，小熊隊日本左投今永昇太入榜排第8。

官網指出，雖然大谷本季OPS只有相對普通的0.814，但在投手丘上從未如此強大。前6場先發繳出全大聯盟最低的0.97防禦率，至今沒任何一場比賽超過2分自責分，也沒被敲超過5支安打。

對手面對大谷打擊率僅0.160，OPS更只有0.489，照這樣的表現，甚至有機會挑戰塞揚獎，這是少數他還沒拿過的獎。不過大谷本季最奇怪的地方在於，道奇在他先發投球時，只有2勝4敗，4場敗仗中總共只攻下5分。

老虎隊塞揚左投史庫柏因傷離開這份榜單，洋基隊少主斯萊特勒從第5爬升至第2。3至10名依序是勇士隊塞爾（Chris Sale）、費城人隊桑契斯（Cristopher Sánchez）、洋基隊弗里德（Max Fried）、海盜隊史肯斯（Paul Skenes）、 釀酒人隊米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）、小熊今永昇太、大都會隊麥克連恩（Nolan McLean）、天使隊索里安諾（José Soriano）。

大谷翔平 道奇 洋基 今永昇太 Cam Schlittler

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