MLB／美聯創史上首見詭異紀錄 僅2隊勝率破5成、5隊得失分差正值

大聯盟賽季已完成近四分之一，今年出現詭譎局面，美聯目前只有洋基和光芒隊勝率超過5成；國聯中區則是5隊勝率都破5成。

洋基開季氣勢如虹戰績25勝12敗，不過光芒近13戰12勝，目前只落後0.5場勝差，美東第3的金鶯隊已落後8場。

美中龍頭守護者隊19勝19敗，分區墊底的雙城隊只落後2.5場。美西王者運動家隊18勝18敗，墊底的太空人和天使隊只落後4場。

大聯盟官網指出，前35場打完只有4隊（洋基、光芒、老虎、水手）得失分差是正值，創1969年分區分區時代以來最少紀錄。從未出現36場後，只有2隊勝率超過5成的情況。遊騎兵今天以5分之差擊敗洋基後，本季得失分差來到+1，美聯目前有5隊勝負差正值。

國東霸主勇士隊26勝12敗，遙遙領先8.5場勝差。原本備受期待的道奇隊23勝14敗，國西只領先教士隊0.5場。國聯中區目前5支球隊勝率全破5成。

儘管國聯8支球隊勝率破5成，但只有6隊得失分差是正值。根據統計，紅人隊前36場比賽得失分差-24，卻還能拿下20勝，是1900年以來最誇張案例。