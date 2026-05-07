MiLB／莊陳仲敖重返3A首戰優質先發 潘文輝1局3K

美國職棒小聯盟（MiLB）運動家隊台灣投手莊陳仲敖重返3A的第1戰，今天繳出6局失3分的優質先發；而費城人隊1A潘文輝1局連投3次三振，奪中繼成功。

在運動家隊3A的莊陳仲敖今天先發對上明尼蘇達雙城隊3A，雖然僅被敲出3支安打，但分別是第2局先被大聯盟生涯90轟的艾西亞（Orlando Arcia）敲陽春砲、第3局挨了羅斯（Ben Ross）陽春砲，以及第4局在四壞、觸身球後被敲安打，因而丟掉3分。

莊陳仲敖今年開季從3A出發，然而2場出賽、7.2局掉9分（8分責失）後，下放到2A調整；今天回到3A以73球投完6局退場，有1次三振、2次四壞保送，賽後防禦率下修到7.24，然而隨著球隊以2比11輸球，吞下本季在3A的第2敗。

效力匹茲堡海盜隊2A的陳柏毓，今天先發對上巴爾的摩金鶯隊2A，投2局被敲5支安打丟掉5分，主要來自第1局被桑托斯（Anderson De Los Santos）敲出3分砲，第2局又被楊恩（Carter Young）敲出2分砲，防禦率上升到7.52；海盜隊2A最終以4比19落敗，陳柏毓吞敗。

費城費城人隊1A的潘文輝在對辛辛那提紅人隊1A中繼上場，第8局登板只用了12顆球就連飆3次三振，守住球隊領先局面，最終以5比3勝出，潘文輝拿下中繼成功，防禦率下降到3.60。

效力洛杉磯道奇隊1A的野手柯敬賢，今天面對洛杉磯天使隊1A先發第4棒、右外野手，第1局首打席就敲出安打帶有1分打點，另外在第5局則在1出局、滿壘時敲出滾地球，靠腳程避免雙殺，也敲回1分，總計5打數1安打、2分打點，另有1次三振，打擊率2成81，幫助球隊以6比5贏球。