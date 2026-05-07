MLB／李灝宇恩師遭老虎球團開除！承認對女同事發不當簡訊

老虎隊今天宣布開除小聯盟3A總教練艾瓦瑞茲（Gabe Alvarez），據ESPN報導，原因是對女同事發送不當簡訊。

艾瓦瑞茲向ESPN證實此事，他表示，「我曾傳送一則簡訊給一位同事，本意只是開輕鬆玩笑，訊息發出不久後，我就意識到內容並不恰當，也不符合我一直努力維持的價值觀與判斷，因此我立刻主動聯繫對方，說明我的本意。」

艾瓦瑞茲強調：「我從未想造成任何不舒服或冒犯，也對這則訊息演變成現在這種情況，感到遺憾。這是單一事件，不能代表我長期以來，在職業生涯展現的專業態度、對同事的尊重，以及個人行為準則。」

該簡訊具體內容仍不清楚，相關內容已通報給老虎球團人資部門，艾瓦瑞茲隔天遭解職，球團將此定義為「違反球團政策」。

艾瓦瑞茲球員時期曾效力老虎和教士隊，退休後回到母校擔任教練，2022年加入老虎體系。2023年他率領2A拿下隊史首座冠軍，獲選年度最佳總教練，2025季前升任3A總教練，今年也續任該職務。

台灣好手李灝宇2023年8月1日被費城人隊交易至老虎，與艾瓦瑞茲共事多年，李灝宇被叫上大聯盟當天，就是由艾瓦瑞茲親自通知。李灝宇當時正在客場飯店，被艾瓦瑞茲叫到他房間，李灝宇回憶，「我一開始是想，我做錯什麼了嗎？所以總教練要罵我，我那時很緊張。」