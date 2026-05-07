快訊

半夜手機開「1模式」小心！睡醒秒噴好幾萬 99％苦主來不及救

iPhone 18 Pro系列曝3大新設計！動態島縮小、「櫻桃紅」新色讓人想買

5月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基賈吉炸第15轟獨居第一 村上宗隆本季第2度單場4K

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）。 美聯社
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉Aaron Judge）今天敲出本季15轟，超越白襪村上宗隆獨居全壘打王，村上則是本季第2次單場4K，並列美聯被三振王。

洋基今天與遊騎兵隊交手，先發右投華倫（Will Warren）主投4局丟6分。遊騎兵再次推派右投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）先發，前一次出賽對洋基7局0失分，本場比賽再繳8局失1分好投，只有在第6局被賈吉轟陽春砲掉分，幫助遊騎兵以6：1擊敗洋基。

賈吉全場4打數1安打，吞下2次三振，打擊率0.273，OPS值1.066。洋基輸球後25勝12敗，只領先同區的光芒隊半場勝差。

白襪隊則是以2：8輸給天使隊，日籍重砲村上宗隆4打數全吞下三振，這是他本季第2次單場領到4次三振。

村上本季累積55次三振與天使奈托（Zach Neto）並列美聯被三振王，打擊率下滑至0.237，OPS值0.934。

洋基 遊騎兵 白襪 天使 賈吉 村上宗隆 Aaron Judge

相關新聞

MLB／大谷翔平結束25打席0安低潮 道奇教頭：很好的一天

道奇隊打線今天火力全開，古巴強打帕赫斯（Andy Pages）上演單場三響砲，大谷翔平終結連25打席無安打低潮，單場4支2，幫助道奇以12：2痛宰太空人隊。

MLB／洋基賈吉炸第15轟獨居第一 村上宗隆本季第2度單場4K

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季15轟，超越白襪隊村上宗隆獨居全壘打王，村上則是本季第2次單場4K，並列美聯被三振王。

MLB／林維恩入選棒球美國「百大新秀」 台將歷年第4人

台灣棒球好手林維恩進入權威棒球媒體「棒球美國」評比的百大新秀榜，成為胡金龍之後、18年來台將第一人，台灣歷年僅有4人進入...

MLB／太空人柯瑞亞報銷 教頭宣布今井達也回大聯盟：要展現實力

太空人隊今天宣布，明星內野手柯瑞亞（Carlos Correa）將接受左腳踝肌腱撕裂手術，復健時間約6至8個月，本季確定報銷。另外，日籍先發投手今井達也將重返大聯盟投手丘。

MLB／清空板凳衝突老虎教頭禁賽1場 李灝宇未先發

前一場比賽，老虎與紅襪發生清空板凳的衝突，美國職棒大聯盟今天宣布懲處，總教練辛區禁賽1場、投手巴爾德斯禁賽6場。台灣好手...

MLB／布許包辦追平轟加再見安 小熊逆轉紅人延續主場連勝

小熊在主場逆轉紅人，布許連轟追平砲與致勝安打，最終3：2取勝，延續主場13連勝。小熊目前以24勝12敗穩居國聯中區首位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。