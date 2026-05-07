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MLB／洋基賈吉炸第15轟獨居第一 村上宗隆本季第2度單場4K
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季15轟，超越白襪隊村上宗隆獨居全壘打王，村上則是本季第2次單場4K，並列美聯被三振王。
洋基今天與遊騎兵隊交手，先發右投華倫（Will Warren）主投4局丟6分。遊騎兵再次推派右投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）先發，前一次出賽對洋基7局0失分，本場比賽再繳8局失1分好投，只有在第6局被賈吉轟陽春砲掉分，幫助遊騎兵以6：1擊敗洋基。
賈吉全場4打數1安打，吞下2次三振，打擊率0.273，OPS值1.066。洋基輸球後25勝12敗，只領先同區的光芒隊半場勝差。
白襪隊則是以2：8輸給天使隊，日籍重砲村上宗隆4打數全吞下三振，這是他本季第2次單場領到4次三振。
村上本季累積55次三振與天使奈托（Zach Neto）並列美聯被三振王，打擊率下滑至0.237，OPS值0.934。
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