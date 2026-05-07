MLB／太空人柯瑞亞報銷 教頭宣布今井達也回大聯盟：要展現實力

太空人隊今天宣布，明星內野手柯瑞亞（Carlos Correa）將接受左腳踝肌腱撕裂手術，復健時間約6至8個月，本季確定報銷。另外，日籍先發投手今井達也將重返大聯盟投手丘。

今年陷入傷兵潮的太空人目前15勝23敗，並列美聯墊底。柯瑞亞本季出賽32場，累積3轟16打點，打擊率0.279，OPS+119。柯瑞亞原本擔任三壘手，因當家游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）腿後肌拉傷，日前代班游擊。

好消息是，潘尼亞已接近展開小聯盟復健賽。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）強調，「我們會很謹慎地安排潘尼亞回歸，不會急著推進度，他已經很接近了，狀況看起來不錯。」

柯瑞亞受訪時談到本季報銷的心情，「我是有信仰的人，現在的我可能還不理解這件事，大家可能都不理解，但我會繼續向前，相信上帝的安排，保持正面態度。即使現在是我比以往更熱愛棒球、也喜歡這群隊友的時候，我仍要接受，一切都有祂的安排，我現在能做的就是專心復健。」

太空人教頭宣布，今井達也下一次登板就是大聯盟。 美聯社

日籍投手今井達也昨天在復健賽3局投出5保送，63球只有27好球，不過太空人總教練艾斯帕達仍宣布，今井下次登板就是大聯盟投手丘。

艾斯帕達談到今井時表示，「他是一位非常優秀的投手，我們之所以網羅，就是因為他具備成為太空人先發輪值成員的實力，他做好在大聯盟投球的準備了。我們需要今井展現應有的實力，希望能讓他升上大聯盟，幫忙重新找回狀態。」