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MLB／大谷翔平結束25打席0安低潮 道奇教頭：很好的一天
道奇隊打線今天火力全開，古巴強打帕赫斯（Andy Pages）上演單場三響砲，大谷翔平終結連25打席無安打低潮，單場4支2，幫助道奇以12：2痛宰太空人隊。
首打席大谷就吞K，前2局打完1：1平手。3局上在一壘有人時，大谷掃出右外野二壘打，隨後太空人投手連續暴投，道奇跑回2分，接著帕赫斯再夯3分砲，攻下5分大局。
4局上大谷選到保送，並上演本季第5盜，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）擊出帶有1分打點的長打。5局上帕赫斯再轟2分砲，大谷也擊出1分打點安打，取得10：1領先。
第7局雙方各拿1分，9局上帕赫斯再轟陽春砲，終場以12：2擊潰太空人。道奇先發右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）背部痙攣，僅投1局就提前退場，6名牛棚投手合力吃完比賽。
大谷全場4打數2安打，選到1保送，貢獻1打點，打擊率升至0.248。帕赫斯5打數3安打，都是全壘打，進帳6打點。
對於大谷突破連25打席無安打低潮，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「那支二壘安打，正是他狀態好的時候，會出現的擊球內容。他能掌握速球節奏，又不會被變化球破壞平衡，最後把球帶成二壘打。其他打席也有強勁擊球打向左半邊，還選到保送，今天對他來說是很好的一天。」
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