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MLB／林維恩入選棒球美國「百大新秀」 台將歷年第4人

中央社／ 洛杉磯6日專電
林維恩。 中央社
林維恩。 中央社

台灣棒球好手林維恩進入權威棒球媒體「棒球美國」評比的百大新秀榜，成為胡金龍之後、18年來台將第一人，台灣歷年僅有4人進入百大。

在林維恩之前，台灣進入「棒球美國」（BaseballAmerica）百大新秀榜的台灣選手僅有3人。這3人都是台灣紅極一時的頂級選手，分別是陳金鋒、曹錦輝、胡金龍。

大聯盟30支球隊，每隊旗下小聯盟新秀人數超過百人，全美小聯盟新秀總數將近5000人。能夠入選百大新秀，相當於各隊小聯盟體系的前3到4名，等同於全美小聯盟球員前2%的頂級選手。

年僅20歲的林維恩效力運動家2A米德蘭岩石獵人隊（Midland RockHounds）本季成績亮眼，5場先發投21局，送出27次三振，防禦率2.14。

林維恩的天賦超越同齡。球探報告指出，他是今年德州聯盟開季第2年輕的投手；這個聯盟通常對打者有利，但林維恩仍然輕鬆投出好成績，「他能讓打者揮空、把球投進好球帶，壓制對方攻勢」。

從1999年陳金鋒加盟道奇以來，台灣挑戰美國職棒的選手超過百人，但入選「棒球美國」百大新秀榜的僅有陳金鋒、曹錦輝、胡金龍與林維恩4人。

左投林維恩出身桃園，擁有身高188公分、體重81公斤的高大身材。他去年首度旅美，一個球季之內從1A一路升上高階1A，再到達2A，今年已經從2A出發，堪稱近年竄升速度最快的旅美台灣選手。

林維恩 胡金龍 曹錦輝

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