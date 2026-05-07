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MLB／清空板凳衝突老虎教頭禁賽1場 李灝宇未先發
前一場比賽，老虎與紅襪發生清空板凳的衝突，美國職棒大聯盟今天宣布懲處，總教練辛區（A.J. Hinch）禁賽1場、投手瓦德茲（Framber Valdez）禁賽6場。台灣好手李灝宇今天未先發。
美國職棒底特律老虎4日起在主場與波士頓紅襪3連戰，昨天第2戰雙方發生清空板凳的口角衝突。老虎瓦德茲4局被敲連續2支全壘打之後，對下一棒投出觸身球，雙方球員衝進場內對峙。
大聯盟今天公布懲處，認定巴爾德斯故意對史托瑞（Trevor Story）投出觸身球，判處禁賽6場，另有未公布金額罰款；老虎總教練辛區禁賽1場，也有未公布金額罰款。
老虎今天繼續與紅襪進行系列賽的第3戰，台灣好手李灝宇沒有排入賽前公布的先發打線。
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