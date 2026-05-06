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MLB／布許包辦追平轟加再見安 小熊逆轉紅人延續主場連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊一壘手布許今天成為英雄，敲出追平轟與再見安助球隊贏球。 法新社
小熊一壘手布許今天成為英雄，敲出追平轟與再見安助球隊贏球。 法新社

小熊今天再度於主場逆轉贏球，一壘手布許（Michael Busch）先在8局轟出追平陽春砲，10局再擊出致勝再見安打，小熊3：2連兩天逆轉紅人，近期不僅拿下7連勝，也將主場連勝數字推進至13。

小熊昨天靠康佛托（Michael Conforto）再見轟5：4險勝紅人，今天首局紅人布雷戴（JJ Bleday）擊出右外野陽春砲，洛伊（Nathaniel Lowe）6局上也轟出陽春砲，2轟都是狙擊小熊先發泰隆（Jameson Taillon），他今天投5.2局失2分無關勝敗。

落後的小熊7局下先靠布萊格曼（Alex Bregman）安打追回1分，8局下布許更從紅人後援桑提蘭（Tony Santillan）手中轟出追平陽春砲，一棒把比賽逼入延長。突破僵局10局下，布許擊出中間方向滾地，紅人游擊手克魯茲（ Elly De La Cruz）無法攔截，小熊就靠這支再見安打再次氣走紅人，3：2收下7連勝。

小熊目前戰績24勝12敗為國聯中區龍頭，且自4月中起開啟一波主場13連勝，是球隊自2008年主場14連勝後最長紀錄，小熊總教練康索（Craig Counsell）說：「持續的逆轉勝會讓我們變得很難擊敗，會形成一種信念，就算在第8局落後，我們還是有機會贏球。」

MLB 小熊 紅人 布萊格曼 克魯茲

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