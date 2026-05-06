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MLB／宋成文初先發棒打巨人王牌 單場雙安助教士贏球

聯合新聞網／ 綜合報導
宋成文首次先發擊出2支安打。 美聯社
宋成文首次先發擊出2支安打。 美聯社

教士南韓好手宋成文今天迎來大聯盟生涯首度先發，全場4打數2安打，貢獻2分打點，生涯首安更是棒打巨人王牌韋伯（Logan Webb），教士全隊狂敲14支安打攻下10分，終場10：5逆轉獲勝。

宋成文首打席面對韋伯擊出左外野飛球遭接殺，第2打席揮出中左外2壘打，送回壘上2名隊友，幫助球隊逆轉比分，第3打席擊出2壘滾地球遭刺殺，第4打席則從桑托斯（Gregory Santos）手中揮出1壘方向幸運內野安打，接著更跑出生涯首次盜壘成功，最終靠梅瑞爾（Jackson Merrill）2壘打回本壘得分。

宋成文今天4打數2安打，貢獻2分打點和2次得分，他在今年季前與教士簽下四年1500萬美元合約，開季從3A出發，在4月27日曾短暫上到大聯盟，當時僅以代跑身分上場，不過今天即獲得先發機會。

教士今天前3局陷入1：4落後，不過4局上從巨人王牌韋伯手中打下5分大局逆轉比數，全場敲出14支安打攻下10分，梅瑞爾與安都哈（Miguel Andujar）皆為3安猛打賞，波賈茲（Xander Bogaerts）則打出本季第6轟，教士先發布勒（Walker Buehler）投5.1局失4分拿下勝投，韋伯則先發4局失6分吞敗。

MLB 教士 巨人 韋伯

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