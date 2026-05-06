MLB／經典賽才幫委內瑞拉奪冠 釀酒人左手牛澤帕動TJ球季結束

釀酒人球團今天宣布，後援左投澤帕（Angel Zerpa）將在下週接受手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery），今年球季提前報銷，這名經典賽委內瑞拉奪冠成員，轉戰釀酒人首個賽季僅出賽12場即劃下句點。

澤帕在休賽季從皇家被交易至釀酒人，今年季前他也代表委內瑞拉參加經典賽，出賽6場投5.1局飆8K無失分，幫助母國拿下經典賽隊史首冠，不過他今年球季出賽12場表現掙扎，投12.2局防禦率高達6.39，如今卻宣布賽季報銷。

除澤帕外，釀酒人還宣布伍德夫（Brandon Woodruff）的傷勢將接受評估，他先前因右肩發炎進入傷兵名單；而看板球星葉力奇（Christian Yelich）下週將進入實戰投打訓練，預計五月下旬有望回歸；「火球大物」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）則狀況良好，將能按照輪值進行下次先發。