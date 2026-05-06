MiLB／林昱珉繳本季代表作！鄭宗哲雙安、柯敬賢開轟

響尾蛇隊3A左投林昱珉今天繳出本季代表作，面對巨人隊3A，先發5局0失分奪下勝投。紅襪隊3A鄭宗哲則是4打數2安打，連4場有安打演出。

林昱珉開場先飆三振，隨後被敲安，但連續解決2名打者結束半局。2局下投出三上三下，3局下兩出局後連挨2安，又投出保送，幸好讓對手擊出飛球，安全下庄。

林昱珉接下來兩局絕好調，連續解決6名打者。本場比賽用74球完成5局，投出6三振和1保送，被敲3安打，無失分防禦率降至4.39。響尾蛇3A終場以4比0完封，林昱珉本季第2勝入袋。

紅襪3A鄭宗哲擔任先發第8棒游擊手，洋基隊3A推派大聯盟強投洛登（Carlos Rodon）投復健賽。鄭宗哲首打席擊出滾地球出局，5局下觸擊跑出內野安打，7局下再度觸擊，形成安打並推進跑者。第四打席吞下三振。紅襪3A終場以7：6拿下勝利。

鄭宗哲連4場有安打，本場4打數2安打，吞下1次三振，打擊率上升至2成44，OPS值0.813。

19歲台灣外野手柯敬賢在道奇隊1A出賽，4打數2安打，包含1發全壘打。本季出賽17場，累積4轟，打擊率0.288，OPS值1.010全隊第3。

守護者隊3A台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天3打數1安打，選到2次保送，貢獻2打點，打擊率0.298，OPS值0.916。

小熊隊3A台美混血內野手龍恩（Jonathon Long）今天4打數1安打，吞下3K，打擊率0.292，OPS值0.766。