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MLB／桑契斯8局好投、哈波雙響砲 費城人換帥後8戰7勝

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人先發桑契斯8局好投率隊贏球。 路透社
費城人先發桑契斯8局好投率隊贏球。 路透社

費城人左投桑契斯（Cristopher Sanchez）今天面對運動家先發8局無失分，送出10次三振完全封鎖對手攻勢，加上哈波（Bryce Harper）單場雙響砲貢獻3打點，終場費城人9：1大勝運動家，換帥後近8戰拿下7勝。

哈波在3局下從運動家先發塞維里諾（Luis Severino）手中轟出陽春砲，讓費城人1：0領先。桑契斯全場有5個半局送出3上3下，最大危機出現在7局上，他連挨2安製造無人出局一二壘有人局面，但他先三振索德斯壯（Tyler Soderstrom）、又讓溫斯（Austin Wynns）擊出滾地球，最後再K掉赫爾奈茲（Darell Hernaiz）化解危機，桑契斯也怒吼釋放情緒。

7局下費城人火力全開，單局擊出4支安打，包含史托特（Bryson Stott）的右外野2分砲，攻下5分大局取得6：0領先，8局下再靠透納（Trea Turner）安打與哈波中外野2分砲攻下3分。9局上杜朗（Jhoan Durán）接替桑契斯投球，雖然送出3次保送失掉1分，但費城人仍以9：1贏球。

桑契斯今天投8局飆10K，僅被敲3支安打沒有失分，收下本季個人第3勝，賽後防禦率2.42。哈波4打數3安打包含2發全壘打，貢獻3分打點，費城人在由馬丁利（Don Mattingly）擔任代理總教練後近8戰奪下7勝，戰績也回升至國聯東區第二。

MLB 費城人 哈波 運動家

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