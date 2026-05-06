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MLB／否認因投球導致打擊差 大谷談村上：不面對道奇能加油

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今天面對太空人隊，本季首度被敲全壘打，但也投出今年最長的7局，道奇終場以1比2輸球，大谷苦吞本季第2敗，他賽後受訪時強調，打擊狀態低迷與二刀流無關。

大谷本場再度「專職投手」，主投7局，投出8次三振，被敲4支安打，包含2發陽春砲，失掉2分，防禦率上升至0.97，每局被上壘率0.81。

這是大谷本季首度挨轟，他賽後受訪時自認投球狀況不錯，「失分都是因為全壘打，除此之外其實還不錯。那兩球都和原本想投的位置相反，問題大概就在這，但至少沒變壞球，而是投進好球帶，打者本身也很厲害。雖然是失投，但如果能投到更好的位置，結果可能就不同。」

大谷陷入連24打數無安打大低潮，今天沒有以打者身分上陣，當被問到打擊低潮是否與重返投手丘有關？大谷否認這個說法，「以目前狀態來看，我不認為是因為投球導致打不好。不是因為投球所以打不好，而是沒做好準備姿勢，沒在好的狀態下打擊，應該就是這麼單純。」

日本同胞村上宗隆轉戰大聯盟後火力全開，目前以14轟暫居全壘打王，對此大谷表示，「我是有聽說他打得很好，但我其實沒經常看其他比賽，所以也不清楚到底有多猛。狀態好是很棒的事，希望所有日本選手，不是對上道奇的時候，都能好好加油。」

大谷翔平 村上宗隆 道奇 太空人

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