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MLB／菊池雄星左肩發炎不動刀 將暫停投球3至4周
天使日籍左投菊池雄星先前因左肩發炎進入傷兵名單，而天使總教練鈴木清今天賽前表示，菊池雄星將嘗試以復健來恢復傷勢，而非選擇接受手術，不過目前仍不清楚他何時能重回大聯盟賽場。
菊池雄星本季先發7場一勝難求，吞下3敗防禦率5.81，他在上週面對白襪的比賽時，因左肩緊繃僅投2局便退場，總教練鈴木清說：「他在接下來3到4周都不會投球，再看看恢復情況如何，目前就是先復健。」
菊池雄星季前才代表日本隊參與經典賽，同時他本季曾嘗試提高出手角度，相較去年約高出10度左右，天使總經理梅納西（Perry Minasian）說：「很難說什麼因素影響了他的健康，可能是經典賽、可能是出手角度，但我真的不確定。」
天使已拉上左投艾達吉里（Sam Aldegheri）頂替菊池雄星的位子，此外，達納（Caden Dana）與克拉森（George Klassen）也是近期天使輪值的年輕戰力，梅納西說：「我們有幾位非常看好的投手，現在剛好讓不同的球員獲得機會，看看情況如何發展。」
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