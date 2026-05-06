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MLB／井川慶2.0？復健賽控球又走鐘 今井達也：日本沒投球計時
太空人隊日本投手今井達也持續在小聯盟3A投復健賽，今天面對洛磯隊3A，主投3局，63球只有27顆好球，投出5次保送，失掉1分。
今井達也前兩局只被敲1安打，投出1保送，無失分。第3局控球再度走鐘，先連2次保送，再投手犯規，抓到第2個出局數後，又連投2保送，失掉1分，最後用三振結束半局。
今井未能完成原定4至5局的計畫，總計投3局，63球僅27顆好球，送出5保送、2三振，被敲1安，最快球速96.6英里。
賽後受訪時，今井提到投球計時，「日本沒投球計時規定，所以每球之間能花比較多時間。我本來就是以滑球搶好球數的投手，也會積極用直球攻擊左打者內角，但賽前沒太多時間能和捕手溝通。我原本是不斷針對打者弱點去攻擊的類型，但現在還無法展現自己的優點。」
今井達也休賽季以3年5400萬美元合約加入太空人，結果只投3場，防禦率7.27，每局被上壘率高達2.08，後來因右手臂疲勞被放進傷兵名單。已有許多球迷擔心他會成為下一個井川慶或是藤浪晉太郎。
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