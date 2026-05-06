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MLB／岡本和真夯本季第10轟！5月5戰5轟仍救不了藍鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
岡本和真。 美聯社
岡本和真。 美聯社

藍鳥隊日本內野手岡本和真今天首局就開轟，本季第10發，這是他5月第5轟，但藍鳥仍以3：4輸給光芒隊，吞下3連敗。

光芒今天推派強投拉穆森（Drew Rasmussen）先發，岡本和真首局就相中96.3英里速球，順勢將球扛出中右外野大牆，這發全壘打飛行距離為409英尺，擊球初速107.9英里（約173.6公里）。

這是岡本在5月前5場比賽的第5轟，本季出賽35場，累積10轟、23打點都是全隊最多。岡本全場4打數2安打，打擊率上升至0.244，OPS值0.816。守備方面，第5局還上演美技，完成雙殺守備。

光芒近12場比賽豪取11勝，本季23勝12敗，仍落後美東龍頭洋基隊1.5場勝差。藍鳥則是16勝20敗，落後洋基9場勝差。

岡本和真 藍鳥 光芒

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