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MLB／岡本和真夯本季第10轟！5月5戰5轟仍救不了藍鳥
藍鳥隊日本內野手岡本和真今天首局就開轟，本季第10發，這是他5月第5轟，但藍鳥仍以3：4輸給光芒隊，吞下3連敗。
光芒今天推派強投拉穆森（Drew Rasmussen）先發，岡本和真首局就相中96.3英里速球，順勢將球扛出中右外野大牆，這發全壘打飛行距離為409英尺，擊球初速107.9英里（約173.6公里）。
這是岡本在5月前5場比賽的第5轟，本季出賽35場，累積10轟、23打點都是全隊最多。岡本全場4打數2安打，打擊率上升至0.244，OPS值0.816。守備方面，第5局還上演美技，完成雙殺守備。
光芒近12場比賽豪取11勝，本季23勝12敗，仍落後美東龍頭洋基隊1.5場勝差。藍鳥則是16勝20敗，落後洋基9場勝差。
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