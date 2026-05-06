MLB／奇森姆本季第4轟狙擊狄葛隆 洋基3轟退遊騎兵收5連勝

洋基今天在主場迎戰遊騎兵，二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）6局下砲轟塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），洋基全場轟出3發全壘打，7：4擊敗遊騎兵，近期收下一波5連勝。

1局上洋基先發羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）丟掉3分，1局下賈吉（Aaron Judge）和貝林傑（Cody Bellinger）連兩支2壘打追回1分，2局下麥馬翰（Ryan McMahon）從遊騎兵先發狄葛隆手上轟出2分砲，前5局兩隊打成3：3平手。

6局下奇森姆鎖定狄葛隆一顆低角度直球，揮出右外野陽春砲讓洋基4：3領先。7局下狄葛隆在連挨2安後退場，不過隨後貝林傑敲出2分打點2壘打，洋基取得6：3領先。高史密特（Paul Goldschmidt）8局下再補上右外野陽春砲，儘管9局上終結者貝德納（David Bednar）失掉1分，但洋基仍以7：4贏球。

狄葛隆今天先發6.1局失6分，連續兩週交手洋基皆吞敗，洋基二壘手奇森姆打出本季第4轟成為致勝功臣，他目前累計4轟11盜，持續朝單季50轟50盜目標努力，「法官」賈吉則3打數1安打吞下2次三振。