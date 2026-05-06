快訊

飯店早餐炒蛋製作過程曝光引熱議 網友直呼：知道後不想再吃

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平本季最長先發挨2轟 7局8K失2分又吞敗投

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷強投7局只丟2分，但隊友又卡彈讓他吞敗。 美國聯合通訊社
大谷強投7局只丟2分，但隊友又卡彈讓他吞敗。 美國聯合通訊社

道奇大谷翔平本季第6場登板，維持「單刀出擊」、只投不打，今天客場面對休士頓太空人隊，先發7局寫下本季最長投球局數，失2分來自2發陽春全壘打，另送出8次三振，但道奇打線沒給予火力支援，終場以1：2落敗，大谷吞下本季第2敗。

「投手大谷」連續兩場登板不打擊，也是本季第3次「只投不打」出賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，「我是觀察他（和他的肢體語言後）做出這樣的決定，只是想讓他能專注於投球，並且讓他的身體能休息，我覺得這樣對他最好。」

大谷此戰面對首名打者亞土維（Jose Altuve）就用99.5英里（約160.1公里）速球飆三振，首局投出3上3下、送2K。

2局下大谷投第1球就被率先上場的沃克（Christian Walker）轟出左外野陽春砲失1分，也是本季首度挨轟，之後連續抓下3個出局數、再賞2K。第3局被舒梅克（Braden Shewmake）再敲一發左外野陽春彈，連續兩局挨轟，道奇先陷入0：2落後。

之後大谷連續解決7名打者，直到5局下2出局後被連敲2支安打形成一、三壘有人，但成功三振亞土維化解危機，投完7局沒再失分。

此戰大谷先發7局是本季最長，用89球，被揮出4支安打包括2發全壘打，失2分，沒有投出保送，但有1次觸身球，另送出8次三振，防禦率0.97，但因等不到隊友的火力相挺，連兩場登板吞敗投，本季戰績2勝2敗。

道奇打線再次遭封鎖，全場敲6安，前7局面對太空人先發投手蘭伯特（Peter Lambert）僅出現3支安打，記分板上一路掛零，直到8局上面對太空人隊第二任投手金恩（Bryan King）才有所突破，寇爾（Alex Call）敲出二壘打，2出局後塔克（Kyle Tucker）安打攻下第1分，但也成此戰唯一分數。

大谷翔平 道奇 羅伯茲

延伸閱讀

MLB／投手大谷本季首度挨轟還一場兩發 投滿7局但道奇又卡彈

MLB／道奇13安挺山本奪第3勝 大谷沒半支、24打席「安打荒」破紀錄

MLB／鄧愷威對道奇中繼2局好投 生涯對戰大谷3打席都解決

MLB／大谷連19打席沒安打 道奇教頭相信他會沮喪但不用太擔心

相關新聞

MLB／大谷翔平本季最長先發挨2轟 7局8K失2分又吞敗投

道奇隊大谷翔平本季第6場登板，維持「單刀出擊」、只投不打，今天客場面對休士頓太空人隊，先發7局寫下本季最長投球局數，失2分來自2發陽春全壘打，另送出8次三振，但道奇打線沒給予火力支援，終場以1：2落敗

MLB／瓦德茲連挨兩轟後丟人釀衝突 李灝宇4支0老虎慘敗紅襪

紅襪以10：3擊敗老虎，左投瓦德茲連挨兩轟後遭驅逐，導致衝突。李灝宇全場4打數無安打，打擊率降至1成71。紅襪貝約則投7局僅失1分。

MLB／奇森姆本季第4轟狙擊狄葛隆 洋基3轟退遊騎兵收5連勝

洋基在主場以7：4擊敗遊騎兵，連續第五場獲勝。奇森姆轟出本季第4支全壘打，打擊狄葛隆助隊反超。遊騎兵先發狄葛隆投至6.1局失6分，無法阻止洋基的優勢發揮。

MLB／岡本和真夯本季第10轟！5月5戰5轟仍救不了藍鳥

藍鳥隊日本內野手岡本和真今天首局就開轟，本季第10發，這是他5月第5轟，但藍鳥仍以3：4輸給光芒隊，吞下3連敗。

MLB／與鄧愷威為太空人吃下多局數！前悍將洋投瑞恩被下放3A

前中職富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）去年在韓職韓華鷹隊成績亮眼，季後與太空人隊簽約。最近在人手不足的情況下，被賦予吃局數重任，卻繳出防禦率7.62的糟糕成績，太空人今天將他下放小聯盟3A。

MLB／投手大谷本季首度挨轟還一場兩發 投滿7局但道奇又卡彈

大谷翔平近期打擊陷入大低潮，今天是他本季第3次「專職先發投手」出賽，本季首度被敲全壘打，主投7局送出8次三振，失掉2分，防禦率上升至0.97，退場時是敗投候選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。