快訊

飯店早餐炒蛋製作過程曝光引熱議 網友直呼：知道後不想再吃

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／與鄧愷威為太空人吃下多局數！前悍將洋投瑞恩被下放3A

聯合新聞網／ 綜合報導
前富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）。 美聯社
前富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）。 美聯社

前中職富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）去年在韓職韓華鷹隊成績亮眼，季後與太空人隊簽約。最近在人手不足的情況下，被賦予吃局數重任，卻繳出防禦率7.62的糟糕成績，太空人今天將他下放小聯盟3A。

瑞恩2024年短暫效力富邦悍將，2025年轉戰韓職韓華鷹，先發30場，178.2局狂飆207次三振，防禦率2.87，有「大田耶穌」美名。

今年瑞恩與太空人簽下1年260萬美元合約，附帶第二年球隊選項。由於太空人投手傷兵滿營，瑞恩牛棚先發兩邊跑，但局數始終無法拉長，留下26局30次三振，防禦率7.62，每局被上壘率2.12的慘淡成績，就被下放小聯盟3A。

瑞恩本季吃下26局已是太空人投手群第3高，台灣投手鄧愷威23局排第4。前兩名是先發投手伯羅斯（Mike Burrows）37.2局、麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）31.1局。

太空人將33歲右投亞歷山大（Jason Alexander）拉上大聯盟，今年曾在大聯盟出賽1場，2局失掉5分。去年為太空人先發13場，防禦率3.66；今年在小聯盟先發6場，防禦率4.97。亞歷山大有望幫助鄧愷威等牛棚，減輕吃局數的壓力。

富邦悍將 太空人 鄧愷威

相關新聞

MLB／大谷翔平本季最長先發挨2轟 7局8K失2分又吞敗投

道奇隊大谷翔平本季第6場登板，維持「單刀出擊」、只投不打，今天客場面對休士頓太空人隊，先發7局寫下本季最長投球局數，失2分來自2發陽春全壘打，另送出8次三振，但道奇打線沒給予火力支援，終場以1：2落敗

MLB／瓦德茲連挨兩轟後丟人釀衝突 李灝宇4支0老虎慘敗紅襪

紅襪以10：3擊敗老虎，左投瓦德茲連挨兩轟後遭驅逐，導致衝突。李灝宇全場4打數無安打，打擊率降至1成71。紅襪貝約則投7局僅失1分。

MLB／奇森姆本季第4轟狙擊狄葛隆 洋基3轟退遊騎兵收5連勝

洋基在主場以7：4擊敗遊騎兵，連續第五場獲勝。奇森姆轟出本季第4支全壘打，打擊狄葛隆助隊反超。遊騎兵先發狄葛隆投至6.1局失6分，無法阻止洋基的優勢發揮。

MLB／岡本和真夯本季第10轟！5月5戰5轟仍救不了藍鳥

藍鳥隊日本內野手岡本和真今天首局就開轟，本季第10發，這是他5月第5轟，但藍鳥仍以3：4輸給光芒隊，吞下3連敗。

MLB／與鄧愷威為太空人吃下多局數！前悍將洋投瑞恩被下放3A

前中職富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）去年在韓職韓華鷹隊成績亮眼，季後與太空人隊簽約。最近在人手不足的情況下，被賦予吃局數重任，卻繳出防禦率7.62的糟糕成績，太空人今天將他下放小聯盟3A。

MLB／投手大谷本季首度挨轟還一場兩發 投滿7局但道奇又卡彈

大谷翔平近期打擊陷入大低潮，今天是他本季第3次「專職先發投手」出賽，本季首度被敲全壘打，主投7局送出8次三振，失掉2分，防禦率上升至0.97，退場時是敗投候選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。