MLB／與鄧愷威為太空人吃下多局數！前悍將洋投瑞恩被下放3A

前中職富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）去年在韓職韓華鷹隊成績亮眼，季後與太空人隊簽約。最近在人手不足的情況下，被賦予吃局數重任，卻繳出防禦率7.62的糟糕成績，太空人今天將他下放小聯盟3A。

瑞恩2024年短暫效力富邦悍將，2025年轉戰韓職韓華鷹，先發30場，178.2局狂飆207次三振，防禦率2.87，有「大田耶穌」美名。

今年瑞恩與太空人簽下1年260萬美元合約，附帶第二年球隊選項。由於太空人投手傷兵滿營，瑞恩牛棚先發兩邊跑，但局數始終無法拉長，留下26局30次三振，防禦率7.62，每局被上壘率2.12的慘淡成績，就被下放小聯盟3A。

瑞恩本季吃下26局已是太空人投手群第3高，台灣投手鄧愷威23局排第4。前兩名是先發投手伯羅斯（Mike Burrows）37.2局、麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）31.1局。

太空人將33歲右投亞歷山大（Jason Alexander）拉上大聯盟，今年曾在大聯盟出賽1場，2局失掉5分。去年為太空人先發13場，防禦率3.66；今年在小聯盟先發6場，防禦率4.97。亞歷山大有望幫助鄧愷威等牛棚，減輕吃局數的壓力。